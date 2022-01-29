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الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في الطارمية + تفاصيل

الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في الطارمية + تفاصيل
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش إلى قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

العالم-العراق

وقالت الهيئة في بيان، إن "قوة من اللواء ١٢ في الحشد تمكنت من إحباط محاولة عناصر داعش باستغلال البساتين الكثيفة للتسلل الى منطقة تل طاسة التابعة لناحية المشاهدة في قضاء الطارمية".

وعزز الحشد، بحسب البيان، "انتشاره بالمنطقة مدعوما بغطاء جوي من طيران الجيش لإفشال محاولة التسلل وتأمين المنطقة بالكامل".

وفي تفاصيل العملية، أعلنت الهيئة أن "مدفعية اللواء 12 بالحشد الشعبي، عالجت اهدافا لفلول "داعش" في الطارمية".

وأكدت أن "قوة من اللواء ١٢ في الحشد تمكنت من رصد محاولة عناصر "داعش" باستغلال البساتين الكثيفة للتسلل الى منطقة تل طاسة التابعة لناحية المشاهدة في قضاء الطارمية، حيث جرى معالجة تحركهم نحو القطعات الأمنية باستخدام قنابر الهاون".

وأضافت أن "عدد "الدواعش" الارهابيين الذين حاولوا التسلل يقدر بـ 13 عنصرا بينهم عناصر انتحارية، حيث اقتربت بمسافة 700 متر".

وأكدت هيئة الحشد ان "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي قامت بالتصدي لهم، مما اجبرهم الى الفرار خائبين مندحرين".

واظهر مقطع فيديو، محاولة مجموعة من عناصر فلول "داعش" الإرهابي التسلل الى نقاط اللواء 12 بالحشد الشعبي في قضاء الطارمية قبل ان يتم التصدي لهم.

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