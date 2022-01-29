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الجزائر تحتج على مقال بصحيفة.. 'شهداء' لا "قتلى'

الجزائر تحتج على مقال بصحيفة.. 'شهداء' لا
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

احتجت السلطات الجزائرية، الجمعة، رسمياً على وصف جريدة الشرق الأوسط السعودية، الصادرة في لندن، لشهداء ثورة التحرير بـ"القتلى"، وكذا تبني الرواية الفرنسية التي تقول إن عددهم 500 ألف شهيد.

العالم - الجزائر

وسلمت السفارة الجزائرية في العاصمة البريطانية لندن إلى هيئة تحرير "الشرق الأوسط" احتجاجاً مكتوباً، يشجب تبني الصحيفة لما وصفته بـ"المقاربة الفرنسية" في عدد شهداء الجزائر خلال ثورة التحرير والمعلن عددهم بمليون ونصف المليون شهيد.

واعتبرت السفارة أن المقال الذي نشرته الشرق الأوسط، الخميس، بعنوان "فرنسا تصوت لصالح قانون يعتذر للحركى الجزائريين"، تضمن "عبارات ومفاهيم تدعم الموقف الفرنسي من حرب التحرير التي خاضها الشعب الجزائري"، مشيرة إلى أن المقال ذكر أن حرب الجزائر خلفت نحو 500 ألف قتيل، وهو "أمر لا يمت للحقيقة بصلة، لأن الذين سقطوا في ميدان الشرف هم شهداء ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وعددهم لا يقل عن مليون ونصف المليون شهيد".

واعتبر الرد الجزائري أن "نشر المقال بمقاربة فرنسية يعد خطأ في حق الجزائر وتاريخها وأمجاد شهدائها"، معبراً عن بالغ الأسف "لتبني صحيفة عربية بحجم الشرق الأوسط الخطاب الاستعماري"، وطالبت بعدم تكرار نشر هذا النوع من المعلومات خصوصاً "عندما يتعلق الأمر بتاريخ أمة كاملة".

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الجزائر تحتج على مقال بصحيفة.. 'شهداء' لا "قتلى'

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