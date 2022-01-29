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حماس ترد على تصريحات بينيت : الدولة الفلسطينية تنتزع ولا تستجدى

حماس ترد على تصريحات بينيت : الدولة الفلسطينية تنتزع ولا تستجدى
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن الدولة الفلسطينية “تنتزع ولا تستجدى”.

العالم - فلسطين

جاء ذلك في بيان لعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، نشره الموقع الإلكتروني لـ”حماس”، ردا على تصريحات رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، التي قال فيها إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف الرشق أن “‏تصريحات بينيت بأنه لا يسمح بأي محادثات تؤدي إلى دولة فلسطينية، تكشف مجددا حقيقة هذا العدو، وحربه ضد أرضنا وشعبنا”.

واعتبر أن تصريحات بينيت “صفعة” لمن وصفهم (دون تسميتهم) “باللاهثين وراء سراب المفاوضات العبثية”.

وشدد على أن “الدولة الفلسطينية لا تُستجدى، وإنما ينتزعها شعبنا عنوة بصموده ومقاومته الباسلة، وهي آتية لا محالة”.

من جهتها، شددت الأمم المتحدة، الجمعة، على مواصلة التزامها بتحقيق مبدأ “حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

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