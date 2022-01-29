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غوايدو: مهتمون باستئناف المفاوضات مع سلطات فنزويلا

غوايدو: مهتمون باستئناف المفاوضات مع سلطات فنزويلا
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، إنه مهتم باستئناف المفاوضات مع سلطات بلاده التي جرت في المكسيك ومن ثم توقفت.

العالم-الاميركيتان

وأضاف غوايدو، في تغريدة على تويتر: "نعيد تأكيد موقفنا وموقف حلفائنا الدوليين، من العودة بشكل عاجل إلى عملية [المفاوضات] في المكسيك من أجل التوصل إلى اتفاق شامل. وسيؤدي رفض استئناف عملية [التفاوض] إلى زيادة الضغط الدولي على الديكتاتورية"على حد تعبيره.

وفي منتصف يناير، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه يأمل في استئناف المفاوضات مع المعارضة.

وبدأت مفاوضات الحكومة والمعارضة الفنزويلية، في المكسيك في أغسطس 2021 بوساطة من النرويج. ووقع الطرفان خلال الجولة الأولى مذكرة تفاهم لتأكيد استعدادهما للحوار.

وفي وقت لاحق، أعلن مادورو رفضه مواصلة المفاوضات مع المعارضة، حتى تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية اختطاف المواطن الفنزويلي والكولومبي أليكس صعب، الذي تم اعتقاله في الرأس الأخضر وتسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث تم اتهامه بغسل أموال الميزانية الفنزويلية من خلال هياكل في الولايات المتحدة.

واحتجت كاراكاس على اعتقاله، مشيرة إلى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي ويتمتع بوضع مبعوث خاص.

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غوايدو: مهتمون باستئناف المفاوضات مع سلطات فنزويلا

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