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المتحدث باسم الجيش الليبي: مجموعات 'داعش' في الجنوب لها دعم من خلايا في دول الجوار

المتحدث باسم الجيش الليبي: مجموعات 'داعش' في الجنوب لها دعم من خلايا في دول الجوار
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في كلمة مساء يوم الجمعة إن مجموعات "داعش" في الجنوب لها دعم من خلايا في دول الجوار.

العالم - ليبيا

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي أن إمدادات عسكرية توجهت إلى الجنوب لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا تنظيم "داعش" الارهابي.

وصرح المتحدث بأنه تم توجيه كل الإمكانيات للقضاء على بقايا "داعش" الارهابي في الجنوب الغربي.

وذكر خلال مؤتمر صحفي أن "داعش" يتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر.

وأوضح المسماري أن الجيش الليبي فقد أربعة عناصر في معركة غرب القطرون ضد ارهابيي "داعش"، مشيرا إلى أن 24 داعشيا لقوا مصرعهم فيما تم أسر عنصر من المسلحين.

وأكد في السياق أن تنظيم "داعش"الارهابي فقد القوة ويتحرك في مجموعات منفصلة كذئاب منفردة.

كما أكد اللواء أحمد المسماري أن المواطنين في الجنوب تعاونوا في القضاء على خلايا "داعش" الارهابي بالمنطقة.

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المتحدث باسم الجيش الليبي: مجموعات 'داعش' في الجنوب لها دعم من خلايا في دول الجوار

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