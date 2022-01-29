محاولات اعلامية اماراتية لتهدئة عسکرية مع صنعاء

العالم - خاص بالعالم

ووأوضح جحاف في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان المحاولة لاتزال اعلامية واليمنيون تعلموا ان لايصدقوا هكذا محاولات الا اذا تم تطبيقها علی أرض الواقع.

وأضاف ان العمليات العسكرية لاتزال قائمة من قبل تحالف العدوان والغارات والمظاهر العسكرية لاتزال مستمرة.

وبيّن ان المحاولة الاعلامية للتهدئة تسبق المحاولات السياسية لايصال رسائل اننا سنكف أيدينا عنكم ونحن سنكف ايدينا عنكم وهذا دليل علی ان الرسائل اليمنية وصلت بقوة الی الامارات.

وأكد جحاف ان المعادلة التي اراد الجيش واللجان الشعبية إرساءها منذ عملية اعصار اليمن الاولی هي ان امنكم مقابل أمننا، لاتعتقدوا بأنكم ستظلوا آمنين وفي منأی عن الضربات وعن الاستهدافات طالما انتم تغامرون في اليمن.

وأضاف ان هذه كانت رسالة واضحة اطلقها السيد الحوثي منذ خمسة اعوام وكررها في 2017 بأنكم لن تكونوا أمنين وان الامارات غيرآمنة لاللشركات ولاللدول التي تتعامل معها، فلتأخذوا حذركم من الان طالما الامارات متورطة، وقد اعلنت الامارات انسحابها من اليمن مرتين لكي تقي نفسها شر هذه الضربات. الان وقد عادت مجدداً، نالت عملية اعصار اليمن 1 و2 واللتان اعلن انهما كانتا عمليات تحذيرية لتقي الامارات نفسها.