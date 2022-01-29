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المغرب..

اختفاء غامض ومُفاجئ للنحل وقيادي بارز في حزب العدالة والتنمية يتهم 'إسرائيل'

اختفاء غامض ومُفاجئ للنحل وقيادي بارز في حزب العدالة والتنمية يتهم 'إسرائيل'
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أثارت تصريحات المقرئ المغربي أبو زيد الإدريسي، تفاعلا وجدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال إن “سبب اختفاء بعض طوائف النحل من المغرب هو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي”.

العالم - المغرب

وفي تصريحات له عبر مقطع فيديو، قال المقرئ أبو زيد الإدريسي، وهو برلماني سابق باسم حزب “العدالة والتنمية” إن “سبب اختفاء النحل بطريقة غامضة من المغرب سببه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، على غرار ما حدث لمصر في اليوم الأول من التطبيع..لأنه الأكثر هشاشة في كل مجالات الفلاحة هو النحل، وأن أول رشة مبيد حشري مسموم، وكيان الاحتلال الإسرائيلي متخصصة في هذا المجال، يمكنها قتل النحل”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات، ومنهم من طلب تفسيرا ومنهم من نفى صحة هذا الكلام.

وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب في وقت سابق أن “اختفاء النحل من المناحل ببعض المناطق هو ظاهرة جديدة، وأن التحريات الأولية استبعدت أن يكون سببها مرض ما”.

وأكد أن “النتائج الأولية للزيارات الميدانية المكثفة التي قامت بها الفرق التابعة للمصالح البيطرية الإقليمية لحوالي 23.000 خلية نحل بمختلف العمالات والأقاليم، خلصت إلى أن اختفاء النحل من المناحل ظاهرة جديدة تشمل بعض المناطق بدرجات متفاوتة”، مشيرا إلى إن هذه الظاهرة تعرف” بانهيار خلايا النحل، وقد لوحظت أيضا بدول أخرى بأوروبا وأمريكا وإفريقيا”.

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المغرب.. اختفاء غامض ومُفاجئ للنحل وقيادي بارز في حزب العدالة والتنمية يتهم 'إسرائيل'