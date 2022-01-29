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أخر محاولات الامارات لتحسين شروط الانسحاب من اليمن

السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

أکد الخبير العسکري اللواء خالد غراب ان قصف الابرياء يأتي ضمن محاولات اخيرة لتحسين شروط انسحاب تحالف العدوان من اليمن.

العالم - خاص بالعالم

وقال غراب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان کل ما يجري في اليمن وحول اليمن، عبارة عن اعلان هزيمة کبری منيت بها قوی العدوان.

وأوضح انه الان اصبح واضحاً انه ليس هناک حلاً عسکرياً في اليمن وهذا ما يردده الاميرکان رغم انغماسهم في الجرائم البشعة التي ترتکب بحق الشعب اليمني.

وأکد ان ما يجري حالياً من تصعيد بربري وضرب الابرياء المدنيين والمدن کله محاولة لتحسين شروط الانسحاب، لانه بات واضحاً لکل المحللين والاستراتيجيين انه لايوجد هناک حلاً عسکرياً لقوی تحالف العدوان.

وبيّن ان الکل يعرف انه بعد سبع سنوات من الحرب علی اليمن، أصبح الجيش واللجان الشعبية هو المسيطر علی الارض وهو الذي يلحق الضربات الکبری للتحالف.

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