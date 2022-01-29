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فضيحة جديدة في بطولة كأس أمم إفريقيا

فضيحة جديدة في بطولة كأس أمم إفريقيا
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

شهد المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة تونس وبوركينا فاسو حادثة غريبة تضاف إلى سلسلة الأحداث التي شهدتها بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

العالم - رياضة

وصعد أحد الأشخاص قبل ثوان قليلة من بداية المؤتمر الصحفي، إلى المنصة وأخذ الميكرفون والأسلاك الكهربائية وغادر المنصة.

وحسب الصحفي الجزائري، ياسين بن لمنور، فإن الشخص نفذ مهمته رغم محاولة القبض عليه.

وأوضح أن اللجنة المنظمة للبطولة القارية استأجرت من الشخص المعدات المذكورة ولم تسدد له التكاليف، لذلك لجأ لهذا السلوك.

ويواجه المنتخب التونسي، السبت، منتخب بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي من منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وفي المباراة الثانية، يلتقي منتخب البلد المنظم الكاميرون نظيره من غامبيا في مواجهة مثيرة.

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