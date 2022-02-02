محاولات اماراتية اخيرة قبل الانسحاب من اليمن

العالم - مع الحدث

وأوضح جحاف في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان المحاولة لاتزال اعلامية واليمنيون تعلموا ان لايصدقوا هكذا محاولات الا اذا تم تطبيقها علی أرض الواقع.

وأضاف ان العمليات العسكرية لاتزال قائمة من قبل تحالف العدوان والغارات والمظاهر العسكرية لاتزال مستمرة.

وبيّن ان المحاولة الاعلامية للتهدئة تسبق المحاولات السياسية لايصال رسائل اننا سنكف أيدينا عنكم ونحن سنكف ايدينا عنكم وهذا دليل علی ان الرسائل اليمنية وصلت بقوة الی الامارات.

وأكد جحاف ان المعادلة التي اراد الجيش واللجان الشعبية إرساءها منذ عملية اعصار اليمن الاولی هي ان امنكم مقابل أمننا، لاتعتقدوا بأنكم ستظلوا آمنين وفي منأی عن الضربات وعن الاستهدافات طالما انتم تغامرون في اليمن.

وأضاف ان هذه كانت رسالة واضحة اطلقها السيد الحوثي منذ خمسة اعوام وكررها في 2017 بأنكم لن تكونوا أمنين وان الامارات غيرآمنة لاللشركات ولاللدول التي تتعامل معها، فلتأخذوا حذركم من الان طالما الامارات متورطة، وقد اعلنت الامارات انسحابها من اليمن مرتين لكي تقي نفسها شر هذه الضربات. الان وقد عادت مجدداً، نالت عملية اعصار اليمن 1 و2 واللتان اعلن انهما كانتا عمليات تحذيرية لتقي الامارات نفسها.

وأكد الخبير العسكري اللواء خالد غراب ان قصف الابرياء يأتي ضمن محاولات اخيرة لتحسين شروط انسحاب تحالف العدوان من اليمن.

وقال غراب ان كل ما يجري في اليمن وحول اليمن، عبارة عن اعلان هزيمة كبری منيت بها قوی العدوان.

وأوضح انه الان اصبح واضحاً انه ليس هناك حلاً عسكرياً في اليمن وهذا ما يردده الاميركان رغم انغماسهم في الجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب اليمني.

وأكد ان ما يجري حالياً من تصعيد بربري وضرب الابرياء المدنيين والمدن كله محاولة لتحسين شروط الانسحاب، لانه بات واضحاً لكل المحللين والاستراتيجيين انه لايوجد هناك حلاً عسكرياً لقوی تحالف العدوان.

وبيّن ان الكل يعرف انه بعد سبع سنوات من الحرب علی اليمن، أصبح الجيش واللجان الشعبية هو المسيطر علی الارض وهو الذي يلحق الضربات الكبری للتحالف.

اما الباحث السياسي ماجد نعمة، فتوقع اجلاء واشنطن مواطنيها المتواجدين في الامارات عبر جسر جوي في القريب العاجل.

واشار نعمة الی تحذير واشنطن مواطنيها من السفر الی الامارات، مؤكداً ان هذا التحذير، هو تصريح أمريكي أول وستتبعه تصريحات اخری تتعلق بالخروج من الامارات علی وجه السرعة وربما سيكون هناك جسر جوي لاخراجهم لان هناك جاليات اميركية كثيرة في الامارات.

وتوقع خروج الاميركان المتواجدين في قاعدة الظفرة، مؤكداً وجود حوالي 3 الاف ضابط وجندي اميركي في هذه القاعدة.

وأكد ان الاميركان والاسرائيليين يأخذون التهديدات اليمنية علی محمل الجد لكن الامارات والسعودية لم يفهمان بعد معنی التهديدات اليمنية ويقرآن التهديدات بالخطأ ويتجهون في الطريق الخطأ.

وشدد نعمة علی ان من يريد السلام يجب ان يوفر السلام والامن في اليمن، فقد أصبحت المعادلة واضحة وأصبح أمن الامارات والسعودية مرتبطاً بأمن اليمن فعليهم الكف عن العدوان علی اليمن، بدل تسول الامن من دول اخری.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6023348