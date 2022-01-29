الخارجية اللبنانية: حزب الله حزب لبناني ولا يهيمن على سياسة البلاد

العالم - خاص بالعالم

وقالت مصادر لبنانية متابعة ان الوزير بو حبيب احضر معه ردا مكتوبا على مبادرة كويتية من عشر نقاط سلمها وزير خارجية الكويت للمسؤولين اللبنانيين في بيروت قبل ايام، ومن اهم بنودها سحب سلاح حزب الله ووقف الاعتداءات اللفظية والمعنوية ضد دول بالخليج الفارسي واجراء الانتخابات بموعدها.



مصادر مطلعة في لبنان كشفت مضمون الرد اللبناني، وبحسب رويترز، فإن المسودة تفيد بأن لبنان لن يتطرق لمسألة تطبيق القرار 1559، الذي ينص على سحب سلاح حزب الله، لكنه سيعبّر عن احترامه لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان.



وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية ..كما تتعهد الحكومة اللبنانية باجراء الانتخابات التشريعية في موعدها.



الوزير بوحبيب كان اكد قبيل سفره الى الكويت بأنه زيارته هي من اجل الحوار، وليس لتسليم سلاح حزب الله،.

وقال إن بيروت أعدت ردا على المبادرة الكويتية يصف دول مجلس التعاون بالصديقة، ويشدد على السعي لحل المشاكل معها، وأضاف بوحبيب أن حزب الله حزب لبناني ولا يهيمن على سياسة البلاد.

واشار الى أن هناك تشاورا دائما بين القيادات السياسية، ومن بينها حزب الله، مؤكدا إلتزام لبنان بقرارات مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية.



وضمن الحراك السياسي الداخلي بعد اعلان رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري تعليق مشاركته في العمل السياسي، زار الرئيس اللبناني ميشال عون مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث شدد عون على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وعدم القبول بمقاطعة الطائفة السنية لها.



عون أكد، ألا مبرر لتأجيل الانتخابات، مشيرا الى أن الاستعدادات جارية لإجرائها في مواعيدها. وقال إن عزوف اي مكون عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي يهدد المجتمع اللبناني.

واضاف أن اللقاء شدد على دور الطائفة السنية في وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وضرورة مشاركتها في الحياة السياسية والاستحقاقات.

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