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سوداوية واقع السعودية بسبب اخطاء بن سلمان

السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج"المحميات" هذا الاسبوع استراتيجية السعودية والامارات في عدوانهما الغاشم ضد الشعب اليمني، وكذلك استبداد النظام السعودي وهدم المنازل والمساجد في جدة.

العالم - المحميات

سبع سنوات من العدوان السعودي الامارتي الغاشم على اليمن مرت دون ان تحقق السعودية اي انتصار او هدف سوى قتل الابرياء من ابناء الشعب اليمني، واخر ما قام به العدوان مجزريتين في ليلة واحدة واستشهد فيهما مئة شهيد و اصيب مئات الجرحى.

وخرج الشعب الفلسطيني والبحريني بمظاهرات تأييد للشعب اليمني منددين بالعدوان السعودي الاماراتي ضد الناس العزل في اليمن.

وفي سياق اخر يستمر النظام السعودي بهدمه لاحياء مدينة جدة، ويطرد الناس من بيوتها رغم رغبتها، ويهدم المساجد دون اعطاء اي مبرر لهذا الهدم.

وفي الوقت الذي تهدم منازل المواطنين في جدة، احتفل رجل النظام السعودي الشيخ عائض القرني بقصره الجديد بالرياض وسط اغاني وابتهاج متجاهلاً معاناة ومأساة الناس في جدة الذين هدمت بيوتهم.

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