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أزمة احتجاز سفن النفط تهدد بإغلاق المستشفيات في اليمن

السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

شبح التوقف عن العمل بات يتهدد هذه الاجهزة الطبية في قسم الحضانة الخاصة بالأطفال خلال الايام القليلة المقبلة جراء انعدام الوقود.

العالم - مراسلون

كذلك الحال في هذا المستشفى الذي كان يستقبل الاف المرضى من النساء والاطفال على مدار الساعة، لكنه قد يضطر الى تقليص تقديم خدماته لعدم توفر مادة الديزل لتوليد الكهرباء ..

وزارة الصحة اليمنية اطلقت نداء استغاثة واشارت في بيانات متعددة الى ان احتجاز سفن النفط في البحر ومنعها من الدخول سيؤدي الى خروج الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة وسيعرض حياة عشرات الالاف من المرضى والمواطنين لخطر الموت المحقق..

العاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى لا تزال تعيش ازمة خانقة فالسيارات تصطف في طوابير طويلة امام محطات الوقود المتوقفة.

تداعيات الكارثة التي قد تصيب القطاعات الخدمية، الناتجة عن استمرار القرصنة على تسع سفن نفطية من قبل تحالف العدوان، لم يقابلها اي تحرك جاد وملموس من الامم المتحدة على الرغم من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالضغط للسماح بدخول السفن ..

وتعد انتهاكات دول العدوان المتمثلة بتشديد الحصار ومنع دخول سفن الوقود والغذاء، حربا اقتصادية يشنها تحالف العداون على اليمنيين ..

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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