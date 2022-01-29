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النتائج الأولية للإستشارة الإلكترونية تكشف عما يريده التونسيون

السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

نسب مئوية لا تقل عن الـ80%، اعلنها مؤخرا الرئيس قيس سعيد في افتتاح المجلس الوزاري تهم نتائج الاستشارة الالكترونية ولم يمض على انطلاقها الفعلي إلا قرابة الاسبوعين.

العالم - مراسلون

حيث من المقرر ان تنتهي في العشرين من مارس المقبل لتقوم لاحقا لجنة مختصة بالتأليف بين نتائجها والاعتماد عليها لتشكيل التوجهات الكبرى للسياسات العامة للدولة.

إعلان اعتبره قيس سعيد نتائج اولية للاستشارة ترافق مع انتقادات حادة من احزاب رئيسية في تونس بينها النهضة لمدى مصداقية الارقام المعلنة وللطعن في العملية برمتها.

لم تتعدَ نسبة المشاركة في الاستشارة الالكترونية عتبة الـ100 الف حسب اخر تحديث لها، نسبة اقبال ضعيفة كان من الضروري معالجة الاشكالات، التي ادت اليها قبل الاسراع باعلان الارقام كما يرى عدد من المحللين والمتابعين

في مشهد سياسي مترد لن يزيده الابتعاد عن معالجة القضايا الكبرى الا قتامة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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