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رئيس حكومة الاحتلال يرفض إقامة دولة فلسطينية رفضا مطلقا

السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

من جديد ألقى رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينت قنبلة شديدة الانفجار تجاه اصحاب الفكر التسووي من الفلسطينيين، باعلان رفضه المطلق لاقامة دولة فلسطينية او حتى التفاوض مع الفلسطينيين نازعا الصلاحية من حليفيه بيني جانتس ويائير لبيد بالحديث السياسي مع الفلسطينيين.

العالم - مراسلون

وشدد بينيت انه ما زال في صفوف اليمين الرافض حتى لمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية.

قنبلة نفتالي بينت قنبلة مزدوجة فهي وان كانت موجهة للفلسطينيين اولا، فانه موجهة ايضا لليمين الاسرائيلي الذي يعتقد بينت انه سيكون جمهوره الذين سيعيده الى سدة الحكم من جديد حال التوجه الى انتخابات عامة متوقعة بعد مغادرة بنيامين نتنياهو للحياة السياسية.

وكما يبدو فان الاطراف الاسرائيلية تدرك ان جمهور الاحتلال يفضل دوما من يشدد قبضته على الفلسطينيين ويرفض التفاوض معهم .

في كل مره تحاول فيها السلطة الفلسطينية، اثبات امكانية التقدم نحو تسوية مع كيان الاحتلال ينفي قادة الاخير حتى استعدادهم للحدث عن هذه الامكانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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