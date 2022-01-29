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الصحة الفلسطينية: 6 وفيات و5687 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الصحة الفلسطينية: 6 وفيات و5687 إصابة جديدة بـ
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، عن تسجيل 6 وفيات، و5687 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و905 حالات تعافٍ بعد فحص 7719 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.7%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى 2432 في الضفة الغربية، و535 في قطاع غزة، و2720 في مدينة القدس المحتلة، في حين سجلت الوفيات الست في الضفة الغربية.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة جغرافياً إلى 800 حالة في الضفة الغربية، و105 في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 75 مريضاً في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 156 مريضا، منهم 24 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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