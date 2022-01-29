العالم - فلسطين

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.7%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى 2432 في الضفة الغربية، و535 في قطاع غزة، و2720 في مدينة القدس المحتلة، في حين سجلت الوفيات الست في الضفة الغربية.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة جغرافياً إلى 800 حالة في الضفة الغربية، و105 في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 75 مريضاً في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 156 مريضا، منهم 24 على أجهزة التنفس الاصطناعي.