الشيخ الخزعلي: مخططات اماراتية وبريطانية تريد الشر بالعراق

العالم - العراق

وقال الشيخ الخزعلي خلال الحفل التأبيني الذي أقامه المؤتمر الوطني للكورد الفيليين في العاصمة بغداد إن "الإطار التنسيقي أمامه خياران إما مشاركة كاملة في الحكومة وإما الانتقال للمعارضة"، مردفا بالقول إن "الإطار حتى وإن صار الكتلة الأكبر لن يمضي بمفرده إدراكا منه بالمشروع الخارجي، وهو يدرك بوضوح خطورة هذا المشروع الذي يحاك خارج العراق" حسبما افاد موقع المسلة.

وأضاف الخزعلي أن "ما يجري من مخططات تريد السوء والشر للبلد مخططات مخابراتية تقف خلفها بريطانيا"، لافتا إلى أن "الجميع يعلم ما تقوم به الإمارات من دور سيء في المنطقة عامة والعراق تحديدا".

كما قال "لا نشك بإخلاص القوى السياسية العراقية الشيعية المتقاطعة حاليا، ولكن هناك من يبذل الجهود بأساليب متعددة لإثارة الفتن بين الأطراف".

وقال الشيخ الخزعلي انه ليس لفصائل المقاومة علاقة بالاستهداف الذي شهدته المنطقة الخضراء".

وكان زعيم تحالف "الفتح" أحد قادة الإطار التنسيقي البارزين في العراق هادي العامري قد دعا، يوم الجمعة، إلى ضرورة التوافق بين القوى السياسية العراقية في تشكيل الحكومة وإدارة المرحلة المقبلة في البلاد، محذرا من مغبة إقصاء الإطار التنسيقي من المشاركة في الحكومة.