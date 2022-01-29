الكيان الاسرائيلي رفض بيع الإمارات “القبة الحديدية”

العالم - الامارات

وكشفت صحف عبرية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضت بيع الإمارات منظومات دفاع جوي، أبرزها “القبّة الحديديّة” و”مقلاع داود”، بناء على طلب عاجل قدمته أبوظبي عقب الهجمات اليمنية التي جاءت ردا على العدوان الاماراتي ومشاركة مرتزقته في معركة مأرب.

وذكرت صحيفتي “يسرائيل هيوم” و”معاريف” العبريتين الجمعة أن الرفض الإسرائيلي يتعلق بطلب الإمارات شراء منظومات دفاع جوي.

وكتب المحلّل العسكري “ألون بن دافيد”، في “معاريف”، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عبّرت عن عدم رغبتها بشكل بارز لاحتمال بيع تكنولوجيا متطوّرة لشركائها الجدد (في إشارة إلى الدوّل الموقّعة على اتفاقيّات التطبيع: المغرب والإمارات والبحرين والسودان)، خصوصًا منظومات دفاع جوّي “تحتاجها هذه الدول بشدّة”.

وأرجع “يوآف ليمور” المراسل العسكري لصحيفة “يسرائيل هيوم”، الرفض إلى الخشية من تسريب معلومات تكنولوجية وعسكرية إلى أطراف أخرى.

وتراجعت وزارة الأمن الإسرائيلية، عن قرارها عدم بيع الإمارات في عدد من المجالات، مثل السايبر الهجومي “لكنّها في مجال الدفاع الجوي استمرّت في رفضها”، وفق “بن دافيد”.

وتوّجهت الإمارات بعد الرفض الإسرائيلي لشراء منظومة دفاع جوي من كوريا الجنوبية، مبنيّة على تكنولوجيا روسية.