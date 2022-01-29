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سوريا.. تمديد عملية التسوية في قصر الحوريات بدرعا للمرة الثانية

سوريا.. تمديد عملية التسوية في قصر الحوريات بدرعا للمرة الثانية
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

مددت الجهات المعنية السورية عملية التسوية في درعا في جنوب البلاد حتى يوم غد الأحد نظراً للإقبال الكبير عليها من قبل المشمولين بها من أبناء المحافظة.

العالم - سوريا

وذكر محافظ درعا المهندس لؤءي خريطة في تصريح لمراسل وكالة سانا للانباء أنه “نظراً للحالة الإيجابية التي شهدتها عملية التسوية والإقبال الكبير عليها ولإفساح المجال أمام بعض المطلوبين الذين لم تمكنهم الظروف من إجراء التسوية تم تمديدها في مركز قصر الحوريات ليوم غد الأحد”.

وذكر المراسل في وقت سابق اليوم أن “الجهات المختصة بحضور وجهاء من الأهالي واصلت لليوم الثالث في مركز قصر الحوريات وسط مدينة درعا تسوية أوضاع عشرات المطلوبين من أبناء المحافظة وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة”.

وعبر عدد من الأهالي في تصريحات للمراسل عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي أتاحت فرصة جديدة للمطلوبين لتسوية أوضاعهم والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية في مجتمعهم وبين رفاقهم في صفوف الجيش للمتخلفين والفارين منهم.

وكانت الجهات المعنية مددت فترة إجراء التسوية على مدار يومين بعد الإقبال الكبير الذي شهده مركز التسوية في قصر الحوريات الخميس الفائت ليتسنى للجميع الانضمام إليها.

وبدأت في محافظة درعا عملية التسوية الخاصة بأبناء المحافظة في آب الماضي انطلاقاً من حي درعا البلد وشملت تباعاً معظم مناطق الريف واستمرت حتى الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي.

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