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الرئيس الأسد يوجه بتكريم عدد من كوادر الشركات العامة للكهرباء

الرئيس الأسد يوجه بتكريم عدد من كوادر الشركات العامة للكهرباء
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد كرمت وزارة الكهرباء السوري اليوم مجموعة من الفنيين والعمال المتميزين من كوادر الشركات العامة للكهرباء في المحافظات الذين قدموا جهودا استثنائية في إصلاح الأعطال الطارئة التي حدثت بسبب الظروف الجوية السائدة ما أسهم في الحفاظ على مكونات المنظومة الكهربائية.

العالم - سوريا

المهندس فواز الظاهر مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لفت في تصريح له إلى الأخطار الكبيرة التي يتعرض لها عمال ورشات الصيانة لإصلاح أعطال التيار الكهربائي مشيراً إلى أن هذه اللفتة دليل على اهتمام الرئيس الأسد بجهود كل من يتفانى في عمله حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

وأضاف الظاهر: “هذه المكرمة أمانة في أعناقنا تزيدنا إصراراً على العمل لمواجهة التحديات رغم الظروف الصعبة التي نعاني منها وبذل أقصى الجهود للحفاظ على المنظومة الكهربائية” لافتاً إلى أن التكريم يشكل دافعاً لباقي العمال.

وبذلت ورشات وزارة الكهرباء السورية مؤخراً جهوداً كبيرة للوصول إلى مناطق الأعطال وإصلاحها بالرغم من كثافة الهطولات الثلجية وصعوبة العمل في العديد من المحافظات ولا سيما في ريفي حمص الغربي والسويداء وأنجزت إصلاح أعطال شبكة الكهرباء الناجمة عن الأحوال الجوية السائدة وإعادة التيار الكهربائي إلى المواطنين حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

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