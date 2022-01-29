هروب عميل للاحتلال الإسرائيلي من سجن الأمن الداخلي في غزة

العالم - فلسطين

وقالت مصادر إن "أبو عودة هو عميل للاحتلال الإسرائيلي، وكان سابقاً ينتمي إلى كتائب القسام، وكلّفه الاحتلال بكشف شبكة أنفاق القسام في بيت حانون".

وقد اتخذت السلطات الإجراءات اللازمة وجرى التشديد على الحدود والمعابر والبحر للضرورة واستنفار القوات وتأكيد تفعيل الحواجز الثابتة والطيارة، بالإضافة إلى طباعة صورة الموقوف ونشرها على الحواجز كافة.

كما دعت من يتعرف عليه الإبلاغ فوراً، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص مكافأة مالية لمن يُبلغ عنه، متوعدة بعقاب كل من يتعاون ويتعاطى معه في اختفائه.

وشهدت مدينة غزة على إثر هروب أبو عودة، اليوم السبت، إغلاقاً للبحر بشكل تام أمام حركة الصيد والملاحة البحرية، بقرار حكومي، فيما انتشر أفراد الأجهزة الأمنية على الحدود، وفي مفترقات القطاع.