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البرلمان العراقي يدقق أسماء 26 مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية

البرلمان العراقي يدقق أسماء 26 مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي عن تقدم 26 مرشحا للتنافس على منصب رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يحسم بالتصويت في الجلسة الثانية للبرلمان المقرر عقدها في السابع من فبراير/ شباط المقبل.

العالم - العراق

ويأتي ذلك مع استمرار الخلاف السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق، (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، حيال ملف الاتفاق على اسم مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية الجديد، الذي جرى العرف السياسي السائد بالبلاد، عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، أن يكون من نصيب القوى السياسية الكردية العراقية حسبما افاد موقع العربي الجديد.

وعقدت رئاسة البرلمان، اليوم السبت، اجتماعا موسعا برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، لتدقيق أسماء المرشحين للمنصب، والمزمع الإعلان عنها بعد غد الاثنين.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، فإن الاجتماع تم خلاله "مناقشة وتدقيق ملفات المرشحين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 26 مرشحاً"، وبحسب البيان، فإن الاجتماع ناقش مراجعة سير وشهادات المتقدمين للمنصب.

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