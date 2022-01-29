اليمن..الميدان على وقع الضربات الباليستية والمسيّرة

العالم - بانوراما

وتوجت تطيهرات القوات اليمينة بتحرير مساحة تقدر بـ163 كيلومترا مربعا كذلك بثّ الاعلامُ الحربي مشاهدَ لتطهيرِ معسكرِ طيبةِ الاسم ومواقعَ لمرتزقةِ العدوان السعودي الاماراتي في جبهةِ الظهرة في الجوف واغتنام عتاد كبير واسر وقتل اعداد من المرتزقة.

ووُصفت عملية التموضع التي اعلنها لواء العمالقة المدعوم اماراتيا في شبوة بانها انسحاب جرى في اطار صفقة بين الامارات وصنعاء، بعد ان وجهت الاخيرة ضربات صاروخية ومسيرة لابو ظبي ودبي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.