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'دقلو': صناديق الاقتراع هي الحل الحاسم لأزمة السودان

'دقلو': صناديق الاقتراع هي الحل الحاسم لأزمة السودان
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، إن صناديق الاقتراع هي الحل الحاسم لأزمة السودان الحالية.

العالم- السودان

وقال دقلو، خلال لقائه اليوم قيادات الإدارات الأهلية: إن "الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية"، على حد تعبيره.

وشدد على "ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصلحة البلاد، وأضاف: أن "أي انتخابات لا يمكن أن تجرى بدون الأحزاب السياسية"، وتأسف على التراجع الكبير الذي أصاب البلاد بسبب الخلافات، منوهاً إلى أن توافق السودانيين من شأنه إعادة السودان إلى وضعه الطبيعي.

وأشار نائب رئيس مجلس السيادة إلى: أهمية "قيام الإدارة الأهلية بواجبها التاريخي بالتواصل مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية لإقناعها بالسير في اتجاه الوفاق الوطني"، مؤكدا أن الحل الحاسم لأزمة السودان "لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات".

وكشف دقلو عن موافقتهم على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في السودان، على أن يكون رئيس بعثة "يونيتامس" مسهلاً وليس وسيطاً بين الأطراف.

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