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صحيفة أمريكية: حوالي 200 من مقاتلي داعش فروا من سجن الصناعة شرق سوريا

صحيفة أمريكية: حوالي 200 من مقاتلي داعش فروا من سجن الصناعة شرق سوريا
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن حوالي 200 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي القابعين في سجن الصناعة بالحسكة السورية، فروا بعد هجوم شنه التنظيم على السجن في 20 يناير.

العالم - سوريا

وأشار إلى أن الهدف المحتمل من العملية التي شنها التنظيم الإرهابي هو إطلاق سراح بعض القادة الإرهابيين من المستويات العليا والمتوسطة، وكذلك المسلحين ذوي المهارات الخاصة مثل صناعة القنابل.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميليشيا "قسد" التي تسيطر على السجن لم تعلق على المعلومات المتعلقة بعدد الإرهابيين الفارين، مشيرة إلى أنهم ما زالوا يقيمون تداعيات الهجوم.

وتعرض سجن الصناعة الكبير بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من "داعش" في 20 يناير لهجوم يعتبر الأوسع من قبل التنظيم منذ دحره في سوريا في مارس 2019 بدأ بتفجير سيارتين مفخختين واستمر بعملية إطلاق نار.

هذا ونقلت وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت عن مصادر خاصة أن القوات الأمريكية استغلت حالة الفوضى والاشتباكات الحاصلة في محيط السجن، وحيي غويران والزهور، ونقلت 750 من أفراد "داعش"، بينهم عدد كبير من قياديي الصف الأول في التنظيم ممن يحملون جنسيات أجنبية.

وقالت المصادر إن عددا كبيرا من قياديي "داعش" فروا بشكل منسق من السجن خلال الساعات الأولى من استيلاء التنظيم عليه، واندلاع الاشتباكات مع مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيطه.

وأضافت أنه "تم تأمين وصول هؤلاء الفارين إلى عدد من المواقع في بادية البوكمال غرب الحدود السورية العراقية وإلى شرق جبل البشري بريف دير الزور الجنوبي، حيث قامت طائرات استطلاع تابعة لـ "التحالف الدولي" الذي يقوده الجيش الأمريكي، بعمليات رصد وتوجيه على طرق فرعية التفافية، لتأمين وصولهم إلى وجهتهم".

وأشارت المصادر إلى أن "عملية النقل تمت على دفعات، عبر سيارات دفع رباعي وباصات كانت تقلهم أثناء الاشتباكات التي شهدها السجن، وأوضحت أن مهمة "قسد" كانت "اختلاق الفوضى في السجن والمناطق المجاورة له، لإبعاد الأنظار عن وجهة السيارات والحافلات التي كانت تقل مسلحي التنظيم".

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