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قائد في حرس الثورة الاسلامية : الأمن مستقر على حدود كردستان

قائد في حرس الثورة الاسلامية : الأمن مستقر على حدود كردستان
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

وصف قائد فيلق القدس العميد سيد صادق حسيني الأمن على حدود كردستان بأنه مستتب ومن أكثر الحدود امنا واستقرارا .

العالم - ايران

جاء خلال قيام العميد سيد صادق حسيني اليوم السبت بتفقد المقرات العملياتية وقواعد التعبئة الشعبية في مدينتي مريوان وسرو اباد ، مثمناً مساعيهم وجهودهم في إرساء أمن دائم على الحدود.

وقال خلال الزيارة: إن "الأمن الدائم للحدود يعود إلى جهود وجهاد أبناء إيران الإسلامية الشجعان والغيارى ، الذين يحمون حدود هذه الحدود في مختلف الظروف ، وبعيداً عن اسرهم ".

وأضاف: "الخدمات والجهود التي تبذلها قوات الأمن جديرة بالثناء وابناء وطننا ممتنون لجهود هؤلاء الأعزاء ".

وأشاد العميد حسيني بالروح القتالية ومقاومة التعبئة الشعبية في مدينة امفر بمحافظة كردستان ، وقال انكم سترسون دعائم الامن والنظام على الحدود ، ومثابرتكم في حماية حدود هذه المدينة التي تعد واحدة من الحدود الأكثر استتبابا للامن جديرة بالثناء ".

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قائد في حرس الثورة الاسلامية : الأمن مستقر على حدود كردستان