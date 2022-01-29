قائد في حرس الثورة الاسلامية : الأمن مستقر على حدود كردستان

العالم - ايران

جاء خلال قيام العميد سيد صادق حسيني اليوم السبت بتفقد المقرات العملياتية وقواعد التعبئة الشعبية في مدينتي مريوان وسرو اباد ، مثمناً مساعيهم وجهودهم في إرساء أمن دائم على الحدود.

وقال خلال الزيارة: إن "الأمن الدائم للحدود يعود إلى جهود وجهاد أبناء إيران الإسلامية الشجعان والغيارى ، الذين يحمون حدود هذه الحدود في مختلف الظروف ، وبعيداً عن اسرهم ".

وأضاف: "الخدمات والجهود التي تبذلها قوات الأمن جديرة بالثناء وابناء وطننا ممتنون لجهود هؤلاء الأعزاء ".

وأشاد العميد حسيني بالروح القتالية ومقاومة التعبئة الشعبية في مدينة امفر بمحافظة كردستان ، وقال انكم سترسون دعائم الامن والنظام على الحدود ، ومثابرتكم في حماية حدود هذه المدينة التي تعد واحدة من الحدود الأكثر استتبابا للامن جديرة بالثناء ".