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الرئيس الايراني يؤكد نظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي أن الغاء اجراءات الحظر والتحقق منها من أساسيات التوصل الى اتفاق

السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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