العراق...تصفية مجموعة إرهابية نفذت جريمة "العظيم"

العالم-العراق

وجاء في بيان الخلية، أنه "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين.. تمكن جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التي قامت بهذا العمل الإجرامي".

وأضاف: "باشرت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات (F16) العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل 9 عناصر إرهابية".

وتابع: "مازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم".

وشدد البيان على أنه "لم ولن تنام عيون رجال العراق الأبطال إلا بعد أن تجعل أرض هذا البلد مقبرة لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن، وسنزف بشرى لاحقة عن عملية أمنية أخرى تسر قلوب العراقيين".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي تضم نحو 10 مقاتلين بينهم قناص، شنت هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي بمحافظة ديالى شرق البلاد، وقتلت 11 جنديا، مستخدمة أسلحة متوسطة.