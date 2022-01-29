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أوستن "يشعل النار" تحت برنامج الأسلحة فرط الصوتية

أوستن
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت شبكة CNN بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيعقد الأسبوع القادم اجتماعا مع مدراء كبريات شركات الأسلحة الأمريكية، لدفع برنامج تطوير الأسلحة فرط الصوتية.

العالم-الامريكيتان

وأكدت الشبكة اليوم السبت أن كبار المسؤولين التنفيذيين من نحو 14 شركة تقدم خدماتها إلى الجيش الأمريكي، منها "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"نورثروب غرومان" و"بوينغ" و"ليدوس" و"أيروجيت روكيتدين" و"بي أيه إي سيستمز" و"إل 3 هاريس"، دعوا إلى الاجتماع الذي من المقرر أن يعقد الخميس القادم.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين تنفيذيين في اثنتين من الشركات الدفاعية المدعوة للاجتماع قولهما إن هدفه يكمن في "إشعال النار تحت الصناعات فرط الصوتية بأكملها" و"تشجيع الصناعة على رفع وتيرة جهودها" في هذا المجال.

ويأتي ذلك في ظل سلسلة إخفاقات متتالية تكبدتها الولايات المتحدة في تطوير برنامجها الخاص بالأسلحة فرط الصوتية في الآونة الأخيرة، على خلفية إحراز روسيا والصين نجاحات ملموسة في هذا المجال.

وسبق أن أقر جنرال القوات الفضائية الأمريكية، ديفيد ثومبسون، في نوفمبر الماضي بتخلف واشنطن عن موسكو وبكين في هذا المجال، مشددا على ضرورة أن تمضي الولايات المتحدة قدما على وجه السرعة في هذا الصدد.

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أوستن "يشعل النار" تحت برنامج الأسلحة فرط الصوتية

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