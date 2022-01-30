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في اتصال هاتفي أجراه ماكرون...

رئيسي يؤكد على الغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانة اساسية للاتفاق

رئيسي يؤكد على الغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانة اساسية للاتفاق
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على مطالب طهران المتمثلة بالغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانة اساسية للاتفاق المقبل.

العالم - ايران

واشار رئيسي، في الاتصال الهاتفي الذي أجره معه الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون مساء السبت، إلى إقرار أميركا بفشل سياسة "الضغوط القصوى"، مؤكدا عزيمة طهران الجادة للتوصل الى اتفاق مستدام كما ان الجهود التي ينبغي للطرف المقابل أن يبذلها في هذا السياق ينبغي ان تشمل الغاء الحظر والتحقق منه ومنح الضمانات بهذا الشأن.

ولفت الى ان الاستقرار والامن الاقليمي لايتحقق سوى عبر سبل داخل المنطقة وليس عبر التدخلات من خارجها.

ودعا الى اهتمام المجتمع الدولي الى الازمة الانسانية التي يواجهها الشعب اليمني، داعيا الى إزالة الحصار الجائر المفروض عليه.

من جهته قال ماكرون إن من حق الجمهورية الاسلامية الايرانية أن تفقد الثقة بأميركا لأنها التي تسببت بهذه الازمة.

وأدان ماكرون الاعتداءات العسكرية على الشعب اليمني لاسيما الهجمات الاخيرة.

وتباحث الرئيسان الايراني والفرنسي حول سبل توطيد العلاقات بين بلديهما.

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في اتصال هاتفي أجراه ماكرون... رئيسي يؤكد على الغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانة اساسية للاتفاق