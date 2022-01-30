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برلمان ايران يصادق على تخصيص 9 مليارات دولار لتزويد البلاد بأدوية وسلع أساسية

برلمان ايران يصادق على تخصيص 9 مليارات دولار لتزويد البلاد بأدوية وسلع أساسية
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن عضو هيئة الرئاسة البرلمانية علي كريمي فيروزجاني عن مصادقة النواب على قرار تخصيص 9 مليارات دولار في شكل ائتمان بالعملة الأجنبية لتزويد البلاد بالأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الأساسية العام المقبل.

العالم - ايران

ونوه عضو لجنة موائمة الميزانية البرلمانية للعام المقبل (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس): يتم تخصيص هذا الائتمان بشكل منفصل ، بغض النظر عن موارد النقد الأجنبي اللازمة لشراء القمح .

وأشار إلى موافقة ممثل الحكومة على اقتراح تخصيص 9 مليارات دولار بالعملة الاجنبية لتوفير السلع الاساسية والادوية، موضحاً: "الاتفاق الناجز بين الحكومة والبرلمان على تخصيص عملة اجنبية بهذا الشأن يعني نهاية الشائعات حول هذا الائتمان".

مشددا ان البرلمان لن يتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لتحقيق مصالح الشعب والوطن.

وعدّ العلاقات الطيبة بين البرلمان والحكومة ستمهد الطريق لنيل البلاد على الشموخ في التقدم والتنمية الاقتصادية.

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برلمان ايران يصادق على تخصيص 9 مليارات دولار لتزويد البلاد بأدوية وسلع أساسية

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