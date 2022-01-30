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ترامب: عدم كفاءة بايدن قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

ترامب: عدم كفاءة بايدن قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن سياسات الرئيس الحالي جو بايدن ضعيفة وتفتقر للكفاءة، ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

العالم - الأميركيتان

وأضاف ترامب في كلمة ألقاها لمؤيديه في مدينة كونروي (تكساس) يوم أمس السبت: "ضعف بايدن وعدم كفاءته يخلقان خطرا حقيقيا بوقوع حرب عالمية ثالثة".

وأشار ترامب، إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وخلال خطابه، نصح ترامب كذلك الرئيس الأمريكي الحالي بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأمريكية- المكسيكية، وشدد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك، وليس إلى أوروبا.

وقال ترامب: "قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغي عليه حماية حدودنا هنا في تكساس".

واختتم الرئيس السابق حديثه: "قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا".

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ترامب: عدم كفاءة بايدن قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

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