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وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا يزوران روسيا وسط تصاعد توتر أوكرانيا

وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا يزوران روسيا وسط تصاعد توتر أوكرانيا
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني، "بوريس جونسون"، ليل السبت-الأحد، أن وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تراس" ووزير الدفاع "بن والاس"، سيتوجهان قريبا إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما.

العالم - أوروبا

وقال المكتب، في بيان، إن "رئيس الوزراء أصدر عقب تصريحاته أمام مجلس العموم في البلاد الأسبوع الماضي والتي أوضح فيها إمكانية تحسين العلاقات مع روسيا.. تعليماته لوزيري الخارجية والدفاع في البلاد، بالتوجه خلال الأيام المقبلة إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما".

وبحسب البيان، فإن "مهمة الوزيران تحسين العلاقات مع حكومة الرئيس بوتين وتعزيز وقف التصعيد".

وأكد وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، في وقت سابق، أن نظيرته البريطانية "ليز تراس" ستزور موسكو في غضون أسبوعين.

وفي وقت سابق، السبت، قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" سيجري اتصالا هاتفيا، الأسبوع المقبل، بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، لحضّه على "التراجع عن عدوانيته تجاه أوكرانيا والانخراط دبلوماسياً".

والسبت أيضا، قالت تقارير إن "جونسون" اقترح على حلف "الناتو" نشر تعزيزات عسكرية واسعة على حدود أوروبا لمواجهة ما وصفه بـ"عدوانية روسيا"، على خلفية أزمة أوكرانيا.

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وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا يزوران روسيا وسط تصاعد توتر أوكرانيا