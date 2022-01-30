وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا يزوران روسيا وسط تصاعد توتر أوكرانيا

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وقال المكتب، في بيان، إن "رئيس الوزراء أصدر عقب تصريحاته أمام مجلس العموم في البلاد الأسبوع الماضي والتي أوضح فيها إمكانية تحسين العلاقات مع روسيا.. تعليماته لوزيري الخارجية والدفاع في البلاد، بالتوجه خلال الأيام المقبلة إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما".

وبحسب البيان، فإن "مهمة الوزيران تحسين العلاقات مع حكومة الرئيس بوتين وتعزيز وقف التصعيد".

وأكد وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، في وقت سابق، أن نظيرته البريطانية "ليز تراس" ستزور موسكو في غضون أسبوعين.

وفي وقت سابق، السبت، قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" سيجري اتصالا هاتفيا، الأسبوع المقبل، بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، لحضّه على "التراجع عن عدوانيته تجاه أوكرانيا والانخراط دبلوماسياً".

والسبت أيضا، قالت تقارير إن "جونسون" اقترح على حلف "الناتو" نشر تعزيزات عسكرية واسعة على حدود أوروبا لمواجهة ما وصفه بـ"عدوانية روسيا"، على خلفية أزمة أوكرانيا.