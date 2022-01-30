مواقع التواصل: ناطرينك يا سيد نصرالله

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول: تفاعل كبير شهده الإعلان عن مقابلة سماحة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله التي أجرتها معه قناة العالم والتي شملت حوارا شاملا عن أحدث التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية . ووصلت وسوم #ناطرينك و#نصرالله الى الترند في لبنان والعالم العربي عقب إعلان قناة العالم عن بث اللقاء قريبا.

في ملف هاشتاغ الثاني: تبنت مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم"عصا موسى"اختراق كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في شوارع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي رسالة نشرت على موقعها على الإنترنت تحت عنوان"نحن نرى بأعينكم"، أكدت مجموعة المخترقين لمسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، أنها تراقبهم منذ سنوات عديدة.وأوضحت أن وصولها الى كاميرات المراقبة الداخلية مجرد جزء من مراقبتها لانشطة الاحتلال، محذرة على أنها ستستهدفهم حيث ما لا يتخيلون.

في ملف هاشتاغ الثالث: نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، مقطع فيديو يظهر، على ما يبدو، قيام عناصر من الشرطة المصرية بتعذيب محتجزين في أحد أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة. الفيديو التُقط سراً من خلال باب الزنزانة عن طريق أحد المحتجزين، ويُظهر نزيلين معلقَين بوضعيات مُجهِدة. وكان المحتجزان عاريين من الملابس أعلى الخصر، ومعلقين من أذرعهما في شبكة معدنية، وكانت أذرعهم مكبلة خلف ظهورهم. و لفتت منظمات حقوقية إلى أن الفيديوهات تقدم أدلة مرئية تؤكد ما وصفتها بالانتهاكات المتفشية التي توثقها هذه الجماعات بأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء مصر خلال العقد الماضي.

في ملف هاشتاغ الرابع: كشف موقع انتجلنس اونلاين المختص في الشؤون الأمنية شروع البحرين في إصلاح الأجهزة الأمنية بإشراف الموساد الإسرائيلي .. وكفصل من فصول التطبيع البحريني مع "إسرائيل"، يستعد جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني لاستقبال فريق من المدربين الإسرائيليين لتدريب ضباط المخابرات البحرينية، وفق إنتلجنس أونلاين.