عن طريق الخطأ.. دفاعات العراق الجوية حاولت إسقاط طائرة للتحالف الأمريكي

العالم-العراق



وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الدفاعات الجوية للقوات الأمنية العراقية حاولت اسقاط طائرة مسيرة عند مدخل قضاء سامراء، وتبين لاحقا أنها تعود للتحالف الدولي ومهامها استطلاعية"، مشيرا إلى أنه "تم تقييد حركتها وإلغاء عملية الاستطلاع التي كانت تقوم به".

وأضاف المصدر أن "الطائرة حاولت دخول اجواء سامراء قبل تحديد هويتها".

وتؤكد هذه الحادثة ان قوات التحالف الامريكي، لم تعلم السلطات العراقية بمهمة الطائرة، خلافا للاتفاقيات الخاصة بين الطرفين والتي تلزم اي تحرك جوي للتحالف باعلام السلطات العراقية.