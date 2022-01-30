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بالفيديو: العيون كلها على قناة العالم في انتظار السيد نصر الله

الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

تفاعل كبير شهده الإعلان عن مقابلة سماحة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله التي أجرتها معه قناة العالم والتي شملت حوارا شاملا عن أحدث التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

العالم - خاص العالم

وغرد "فاضل بلحاس" : " ناطرينك .... سننظر اليه ونتأمل تفاصيله الجميلة".

من جانبها غرد "خالد" : " ما أحوجنا سيدي لطلتك البهية، فتشتد عزائمنا، وتفرح قلوبنا، ونتدفأ من حنان عباءتك، وصولة عنفوانك، تحنو على الأيتام من اليمن إلى العراق حتى الشام ولبنان"

وكتب صاحب حساب باسم "ثائر الدر" : " في أجواء انتصار #الثورة_الإسلامية المباركة، يتحدث أمين عام #حزب_الله سماحة السيد حسن #نصرالله في حوار خاص على #قناة_العالم للتطرق الى مختلف القضايا الراهنة".

وغردت "مايا جابر" : " انا اتبع قائد راتبه اقل من راتبي انا اتبع قائد لا يترك لبنان بسرائه بل يعيشه بحلوه ومرّه ,انا اتبع قائد يجلس ببيت متواضع لا بالقصور ولا عنده املاك بدول العالم ,انا اتبع قائد لا ينفق ماله على عارضة ازياء وشعبه جائع ، انا اتبع قائد لا تعيش اولاه بالخارج بالنعيم بل قدم احدهم شهيد .. ناطرينك يا سيد".

وغرد "علي بن هاشم " : " ابوس راسه ويديه سيد العرب ، السيد حسن نصرالله مذل الصهاينة وال سعود والامريكان سيدي وسيد كل حر وشريف".

المزيد بالفيديو المرفق..

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