اختتام تمارين أمنية خليجية في السعودية

العالم - السعودية

واختتم التمرين الذي شاركت فيه فرق من قوات الأمن الداخلي بدول مجلس التعاون الست، بحضور وزراء داخلية خليجيين، بهدف صقل وتطوير القوات وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية.

وجاء التمرين في سياق محاولات دول المجلس تعزيز العمل الجماعي على المستوى الأمني، ورفع مستوى قواتها للتعامل مع تحديات الأمن التي تواجهها.

وبدأت النسخة الثالثة من تمرين "أمن الخليج -3 " في 15 يناير الجاري، بهدف إيصال رسالة لكل من يحاول استهداف المنطقة.

وجرت فعاليات التمرين في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.