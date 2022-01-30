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بالفيديو.. "عصا موسى" تضرب رأس كيان الاحتلال

الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

تبنت مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم"عصا موسى"اختراق كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في شوارع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - خاص العالم

وفي رسالة نشرت على موقعها على الإنترنت تحت عنوان"نحن نرى بأعينكم"، أكدت مجموعة المخترقين لمسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، أنها تراقبهم منذ سنوات عديدة. وأوضحت أن وصولها الى كاميرات المراقبة الداخلية مجرد جزء من مراقبتها لانشطة الاحتلال، محذرة على أنها ستستهدفهم حيث ما لا يتخيلون.

وغرد "حسين " : "مجموعة "عصا موسى" تُصدر مقطع فيديو يؤكد وصولهم إلى آلاف كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة بجودة Full HD في الأراضي المحتلة وعلَّقت: - نحن نراقبك في كل لحظة وكل خطوة لسنوات عديدة. هذا جزء فقط من مراقبتنا لأنشطتك اليومية من خلال الوصول إلى الدوائر التلفزيونية".

كتب "الميرزا" في تغريدة له : " هكرز عصا موسى يخترق البنية التحتية السيبرانية للحكومة الإسرائيلية ويصل إلى ملفات بحجم 22 تيرابايت ثلاثية الأبعاد لجميع المناطق بدقة 5 سم، بما فيها المنشآت الحساسة للجيش الإسرائيلي".

وغرد "خضر زعيتر" : "مجموعة الهاكرز المعروفة باسم عصا موسى خرقت اهم أجهزة استخبارات الجيش الصهيوني وهذا يدل على فشل الصهاينة في الحرب السيبرانية. الحرب السيبرانية ستقضي على الصهاينة".

المزيد بالفيديو المرفق..

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