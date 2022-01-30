في ذكرى ثورة يناير..قضية تعذيب جديدة في السجون المصرية!

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التقط الفيديو سرا من خلال باب الزنزانة عن طريق أحد المحتجزين، ويظهر نزيلين معلقين بوضعيات مجهدة. وكان المحتجزان عاريين من الملابس أعلى الخصر، ومعلقين من أذرعهما في شبكة معدنية، وكانت أذرعهم مكبلة خلف ظهورهم.

و لفتت منظمات حقوقية إلى أن الفيديوهات تقدم أدلة مرئية تؤكد ما وصفتها بالانتهاكات المتفشية التي توثقها هذه الجماعات بأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء مصر خلال العقد الماضي.

وغرد "هيثم ابو خليل " : " تسريب جديد يكشف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة- مصر هكذا يتم صناعة وحوش بشرية يخرجوا يريدون أن ينتقموا من كل من حولهم السجون في مصر ليست للتهذيب والإصلاح وإنما مفارخ للمجرمين".

فيما غرد "احمد عبد العزيز" : " ليس #الإخوان_المسلمين وحدهم الذين يتعرضون لصنوف التنكيل في #السجون_المصرية.. فهؤلاء مساجين عاديين وليسوا سياسيين! هذه هي استراتيجية حقوق الإنسان التي صدعنا بها #السيسي_عدو_الله وأبواقه الإعلامية، عليهم جميعا لعنات الله تترى".

وغردت صاحبة حساب باسم "حتشبسوت" : "اعتقد بعد #تسريبات_سجون_مصر . لازم ننزل #الميدان بئي .ونقولها باعلي صوت #ارحل_ياسيسي".

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