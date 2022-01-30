أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 30 يناير 2022

كيهان..

- زيادة صادرات إيران النفطية وحجم التبادل التجاري رغم الحظر وقضايا الإتفاق النووي

سياست روز ..

- مباحثات بين إيران وكوريا الجنوبية بشأن رفع تجميد الأموال الإيرانية

عصر ايرانيان ..

- إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران الخطوة الرئيسية الأولى لضمان نجاح مفاوضات فيينا

حمايت ..

- تغير المعادلات الميدانية باليمن .. هلع أبوظبي من ضربات أنصار الله الصاروخية المفاجئة

خراسان ..

- هرب مرتزقة الإمارات من محافظة شبوة اليمنية بعد الضربات الصاروخية للقوات اليمنية المشتركة

جوان ..

- الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية في العراق يصف إستهداف مطار بغداد الدولي بالفتنة

اطلاعات ..

- حدوث شروخ في المعسكر الغربي مقابل روسيا حول الازمة الأوكرانية الساخنة

آرمان ملي ..

- الصين تلوح بإحتمال إندلاع حرب في حالة إصرار واشنطن على دعم إنفصال تايوان

ابرار ..

- الترويكا الأوروبية تتحدث عن إقتراب مفاوضات فيينا من مراحلها النهائية

جمهوري اسلامي ..

- الجيش السوري يمنع القوات الأمريكية من دخول بلدة الحسكة بشمال شرقي سوريا

رسالت ..

- الكيان الصهيوني يرفض طلب الإمارات الداعي لشراء منظومة القبة الحديدية الصاروخية

ايران ..

- محافل بالكونغرس الأمريكي تبدي مخاوفها من تنامي التعاون التجاري بين إيران وروسيا والصين

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن اللبناني في مقالها ( بهاء يحمل راية الشقيق الأصغر).. بعد مرور ايام قليلة من اعلان رئيس وزراء لبنان الاسبق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري اعتزاله العمل السياسي , انبرى شقيقه الاكبر بهاء الدين لحمل الراية معلنا دخول الميدان السياسي .. ( إن بهاء الدين معروف كشقيقه بعلاقاته الوثيقة مع الرياض وبإستثماراته الكبيرة في السعودية وحتى بحمله جنسية لبنانية وسعودية) الامر الذي قد يطرح تساؤلات عما يحدث واسباب خروج حريري من المعترك السياسي ودخول حريري اخر له . في الواقع هناك من يرى ان الامر يرتبط بسيناريو سعودي, فبهاء الدين اكثر تطرفا وحدة على صعيد المواقف المناهضة للمقاومة وحزب الله من شقيقه سعد الحريري. ولكن هناك شكوك جدية في اوساط تيار المستقبل نفسه والطائفة السنية بلبنان بصورة عامة بشأن مدى قدرة بهاء الدين الذي يفتقر للخبرات السياسية اللازمة في اعادة الانسجام الضائع والمهزوز لتيارالمستقبل.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( صواريخ أنصار الله تطرد الإمارات من شبوة ).. اضطرت الوية العمالقة ذرع الامارات المسلح في جنوب اليمن للانسحاب من محافظة شبوة بعد وابل من الصواريخ البالستية التي اطلقتها حركة انصار الله على مواقع هذه الالوية. ( إن إنسحاب ألوية العمالقة من شبوة هو أقرب مايكون هزيمة رغم كل الضجيج الإعلامي للتحالف للتعتيم على ذلك ) فالتحالف يحاول تبرير هذا الانسحاب بعبارات فارغة تتحدث عن اكمال الوية العمالقة لمهامها بشبوة , الا ان الواقع هو شيئ اخر تماما فالاكمال المزعوم لمهمة الوية العمالقة هذه لم يتم الا بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها بضربات صاروخية يمنية لمواقعها بشبوة .كما ان المعلن سابقا عن مهام هذه الالوية من مرتزقة الامارات كان الحيلولة دون سقوط محافظة مأرب ايضا بيد القوات اليمنية المشتركة التي توشك الان على حسم معركة مأرب . ان صواريخ ومسيرات هذه القوات قلبت الطاولة في الواقع على التحالف السعودي خاصة بعد الضربات اليمنية الاخيرة للعمق السعودي والاماراتي .

آرمان ملي ..

نقلت صحيفة ارمان ملي عن الرئيس الروسي قوله بأن ( الغرب يتجاهل هواجس روسيا حول أوكرانيا ) وكتبت الصحيف في تقرير لها .. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد ان بلاده لاتريد تصعيد الاجواء حول اوكرانيا ,لكنه لوح في نفس الوقت من ان القوى الغربية لاتبدي الاهتمام اللازم بهواجس موسكو في هذا السياق . ( إن بوتين أوضح لنظيره الفرنسي ماكرون بأن رد أمريكا والناتو على المقترحات الروسية ما زال قيد الدراسة والتقييم بالكرملين ) لكنه نوه ايضا بأن هذا الرد لم يولي ذلك الاهتمام اللازم بهواجس روسيا وبمقترحاتها حول الامن الاوروبي والازمة الاوكرانية . وجدير بالذكر ان المقترحات الروسية للناتو تدور حول محور عدم توسع حلف الناتو وعودته لحدود ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وعدم ضم اوكرانيا وجورجيا لعضويته بشكل خاص .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( طالبان وخديعة التغيير الكبرى ) .. ان صحة التقييمات القائلة بان حركة طالبان لم تتغير ابدا تثبت كل يوم منذ سيطرة هذا الحركة على كابول قبل ستة اشهر وترويجها لمقولة كونها تغيرت وتعلمت من التجارب وغير ذلك من اكلام المخادع. ( إن حركة طالبان لم تتغير , وهددت بصراحة مؤخرا بإستهداف أية دولة ترفض الإعتراف بها ) هذا التهديد جاء على لسان وزير داخلية حكومة افغانستان والذي يتزعم التيار الاكثر تطرفا بطالبان اي شبكة حقاني الارهابية بامتياز . وهذا التهديد يعني ببساطة ان طالبان اليوم هي نسخة طبق الاصل من طالبان قبل اكثر من عشرين عاما عندما كانت تحكم بكابول, اي نفس الافكار والممارسات المتشددة التعسفية ونفس اساليب القمع وخنق الحريات والاستحواذ الكامل للسلطة ونفس الرؤية العرقية الطائفية الضيقة . ولعل اخراج حكومة طالبان لكل القضاة والمحامين والمدعين العمومين والموظفين الشيعة الافغان من مناصبهم ووظائفهم بجهاز القضاء نموذج اخر يثبث ان طالبان اليوم هي نفسها طالبان الامس.

خراسان ..

في الشأن اليمني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( هل عادت الإمارات للغة العقل ؟).. سحبت الامارات قواتها ومرتزقتها من محافظتي شبوة ومأرب اليمنيتين بعد سلسل ضربات صاروخية يمنية وبالمسيرات ايضا لاهداف في عمق الاراضي الامارتية والسعودية ولمواقع هذه القوات بهاتين المحافظتين . ( إن هذا الإنسحاب لمرتزقة الإمارات من شبوة ومأرب سيقلب المعادلات الميدانية لصالح أنصار الله بشكل أكبر تماما ) ومثل هذا الانسحاب الامارتي سيعمق شروخ العلاقات بين الامارات ومرتزقتها باليمن من جانب والسعودية ووكلاءها ومرتزقتها باليمن من جانب اخر . والى جانب كل هذا وذاك, ثبت للعيان من خلال هذا الانسحاب واقع عمق تاثر الاقتصاد الاماراتي وهشاشته البالغة ازاء اية تطورات تحمل مؤشرات بقرب وصول نيران حرب اليمن الى ابوظبي ودبي.

سياست روز

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( حقيقة زيارة ..)، يزور رئيس وزراء الكيان الصهيوني" اسحاق هرتزوك الامارت اليوم خلف ذريعة تفقد معرض اكسبو الدولي في الامارات . ( إن هدف هذه الزيارة توطيد العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب بالمجالات الأمنية والعسكرية و في مجال توظيف رؤوس أموال مشتركة ) كما تريد الامارات تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع تركيا والكيان الصهيوني, كما تراهن على تشجيع تل ابيب على دخول ميادين حرب اليمن بصورة ملموسة بشكل اكبر وتخطط الامارات ايضا لشراء السلاح من هذا الكيان.