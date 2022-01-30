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الدفاعات اليمنية تسقط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في مأرب

الدفاعات اليمنية تسقط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في مأرب
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

العالم - اليمن

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيغل Scan Eagle أمريكية الصنع، بـ"سلاح مناسب".

وأشار سريع إلى أن إسقاط الطائرة جرى أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء السبت في أجواء مديرية الجوبة.

وتعد طائرة سكان إيغل استطلاعية من دون طيار وتتميز بحجمها الصغير وتحلق على إرتفاعات عالية.

ويتراوح وزن الطائرة بين 14 و18 كغم وتبلغ سرعتها 148 كلم في الساعة، ويمكن أن تبقى في الجو لمدة 24 ساعة على ارتفاع 5 آلاف و950 متراً.

وأثبتت طائرة سكان إيغل، قدرتها في أداء المهام وتقوم بمهام قتالية أسرع من أي نظام جوي تكتيكي دون طيار، ودخلت منظومة طائرات "ScanEagle" في حوزة حوالي 12 جيشاً في العالم.

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الدفاعات اليمنية تسقط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في مأرب

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