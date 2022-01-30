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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من المنتجين 

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من المنتجين 
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثور الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الاحد جمعا من المنتجين والمسؤولين الاقتصاديين والصناعيين في البلاد في حسينية الإمام الخميني (ره) .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .

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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من المنتجين 

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