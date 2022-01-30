تونس.. 'اتحاد الشغل'يحذر من تدهور الأوضاع نتيجة الصراع السياسي في البلاد

العالم - تونس

وقال الطبوبي في اجتماع عمالي يوم أمس:" الوقت لم يعد في صالح البلاد التي لم تعد تحتمل أكثر".

وأضاف "ان مثل هذه الصورة لتونس في ظل الخلافات والصراع الدائر بها لا تساعد على الاستثمار او تنمية الموارد او حتى على الديمقراطية التي تخضع لضوابط".

ودعا الطبوبي إلى الجلوس على طاولة الحوار للنظر في الخروج من هذه الأوضاع وإيجاد حل تونسي تونسي من اجل بناء الوطن وإنقاذ الاقتصاد خاصة وان "كل الأضواء الحمراء اشتعلت".

يشار إلى ان اتحاد الشغل من المنظمات المؤيدة لإجراءات 25 يوليو التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.