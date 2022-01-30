حكم قضائي قد يعيد'عروس داعش' إلى بريطانيا

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وقالت صحيفة "ميرور" إن محكمة بريطانية قضت مؤخرا بعدم إدانة شابة تبلغ من العمر 16 سنة، قالت إنها التحقت بالتنظيم الارهابي، بعدما استغلها أحد الأشخاص، وحوّلها إلى ضحية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء محاكمة متهمة بالإرهاب؛ بسبب تعرضها لابتزاز..

ونقلت الصحيفة عن محامي بيغوم قوله إن الحكم لصالح الفتاة الأخرى -لم يكشف عن اسمها- يعني أن المحكمة قد تحكم لصالح الفتاة التي تنحدر من أصول بنغالية.

فيما ذكر الخبير في شؤون الإرهاب، جوناثان هول كيو سي، أنه "أن تكون ضحية للعبودية الحديثة وتشكل خطرًا على عامة الناس أمر لا يتعارض".



وأضاف أنه إذا كان عدد القضايا الجنائية أقل، فإن هذا يطرح السؤال عما إذا كانت هناك تدابير عدالة غير جنائية كافية، لا سيما للتعامل مع خطر الإرهاب الذي يمثله الأطفال".



وشميمة بيغوم قدمت كطفلة في الخامسة عشرة من عمرها إلى تنظيم "داعش" الارهابي، ولكن بعد سقوط التنظيم الارهابي ذهبت إلى معسكرات الاعتقال في الروج والهول وغيرها، وهناك عبرت عن ندمها من سفرها إلى سوريا، وقامت بخلع الحجاب بشكل كامل.

وتسعى حكومة المحافظين ببريطانيا إلى إقرار مشروع قانون يسمح لوزارة الداخلية بإلغاء الجنسية دون سابق إنذار، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وبعد تمريره في مجلس العموم، ينتظر القانون الآن التصويت في مجلس اللوردات. وتعمل الحكومة على تعطيل القوانين الخاصة بحقوق الإنسان؛ لتسهيل ترحيل الأشخاص.