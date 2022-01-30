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إصابة 30 نائبا بالبرلمان الايراني بفيروس كورونا

إصابة 30 نائبا بالبرلمان الايراني بفيروس كورونا
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

كشف عضو مجلس الشورى الاسلامي ابو الفضل ابو ترابي، ان 30 من نواب المجلس اصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

العالم - ايران

وقال النائب ابو ترابي في تصريح لمراسل وكالة فارس ان هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي أكدت على ضرورة ان يجري جميع النواب فحص (مسحة) كورونا.

وكان نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي نيكزاد الذي تراس الجلسة البرلمانية اليوم الاحد قد طلب من جميع النواب اجراء فحص كوفيد 19، بعد تزايد عدد الاصابات وانتشار المتحور اوميكرون.

يذكر ان وزير الصحة الايراني بهرام عين اللهي قد اعلن في وقت سابق ان ايران قد دخلت الموجة السادسة من جائحة كورونا مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.

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