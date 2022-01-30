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المجلس الرئاسي يستنكر..

مواجهات مع 'داعش'في 'ليبيا' تخلف عددا من قتلى وجرحى

مواجهات مع 'داعش'في 'ليبيا' تخلف عددا من قتلى وجرحى
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

استنكر المجلس الرئاسي في ليبيا هجوما شنه تنظيم "داعش" على دورية أمنية بمنطقة جبل عصيدة تسبب بمصرع 3 عناصر من كتيبة "شهداء أم الأرانب".

العالم - ليبيا

وأعرب المجلس الرئاسي عن استنكاره "الهجوم الغاشم الذي شنه تنظيم "داعش"، وراح ضحيته عدد من أبناء الوطن، الذين قضوا دفاعا عن الأرض والعرض".

حيث استهدف عناصر من "داعش" دورية تابعة لكتيبة "شهداء أم الأرانب" بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون بجنوب غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة آخرين من التنظيم الإرهابي، وفق بيانات رسمية.

وحث المجلس دول الجوار والمجتمع الدولي على "الاضطلاع بالتزاماتهم وما تمليه أواصر الجوار والاتفاقات الدولية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه".

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الداخلية الليبية أن "المواجهات بين قوات الأمن والتنظيم الإرهابي جاءت بعدما استهدفت عناصر التنظيم دورية تابعة لكتيبة "شهداء أم الأرانب"، مؤكدة "نجاح الدوريات الأمنية التابعة لها بدعم من القوى المساندة في القضاء على أربعة عناصر من التنظيم وتدمير آلياتهم".

كما تم القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" بعدما سلم نفسه للقوات الأمنية، إثر تعرضه لجروح أصيب بها خلال المواجهات.

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