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هذا ما كسبته الامارات من تطبيعها مع الكيان الاسرائيلي

هذا ما كسبته الامارات من تطبيعها مع الكيان الاسرائيلي
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

في 15 سبتمبر/ أيلول من عام 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاق إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. واليوم توجه رئيس الكيان الاسرائيلي إسحق هرتزوغ إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها.. فما هي المكاسب التي حققتها ابو ظبي حتى الآن من هذا التطبيع؟

العالم - انفوغراف

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