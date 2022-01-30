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قضية اليوم
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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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آية الله خامنئي: أكرر دائما أنه يجب عدم رهن اقتصاد البلاد وأنشطته الاقتصادية بشروط تعتمد على قضية ليست بايدينا
قائد الثورة الاسلامية يؤكد خلال استقباله الناشطين والمسؤولين في القطاعات الانتاجية على ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي في ايران
آية الله خامنئي يؤكد ان العدو شن حربا اقتصادية على ايران بهدف انهيار اقتصاد البلاد لتنفيذ مخططاته السياسية الخبيثة
الرئيس الايراني يؤكد نظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي أن من حق طهران أن لا تثق بالأميركيين لأنهم هم من أوجدوا الأزمة
الرئيس الايراني يؤكد نظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي أن الغاء اجراءات الحظر والتحقق منها من أساسيات التوصل الى اتفاق
قائد الثورة الاسلامية يؤكد خلال استقباله الناشطين والمسؤولين في القطاعات الانتاجية على ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي في ايران
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش
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