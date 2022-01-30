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قائد الثورة الاسلامية يؤكد خلال استقباله الناشطين والمسؤولين في القطاعات الانتاجية على ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي في ايران

الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

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