حرب ضروس بين قادة جماعة الاخوان المسلمين المصرية

العالم - مصر

بعد انتهاء حكم جماعة الاخوان المسلمين في مصر عام الفين وثلاثة عشر بعزل الرئيس محمد مرسي واعتقال وهروب الكثير من قياداتها، لم يعد حال الجماعة كما كان موحدا ومنظما، وذلك مع انقسام قمة هرم التنظيم الى جبهتين، واحدة في لندن والاخرى في اسطنبول.

الانقسام تحول الى حرب ضروس، وصلت الى حد إصدار جبهة لندن بقيادة ابراهيم منير قرارا بعزل القائم بعمل مرشد الجماعة مصطفى طلبة، والذي تم تعيينه مؤخرا عن طريق جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين، واعلانها في بيان عدم اعترافها بقرارات مجلس الشورى العام، مؤكدة أن الشرعية للجماعة يمثلها نائب المرشد العام والقائم بالاعمال ابراهيم منير فقط، وأن ما حدث من جبهة اسطنبول هو شق للصف يستوجب المحاسبة لما فيه من تعد على الشرعية.

ياتي هذا القرار بعد جولة كسب الشرعية الحركية والتنظيمية التي تمثلت في قرار جماعة منير حل ما عرف بمجلس الشورى العام التابع لحسين، وهو ما قابله حسين بعزل منير وتعيين لجنة بديلة برئاسة طلبة والتلويح بحل التنظيم الدولي للجماعة.

الصراع لم يتوقف عند هذا الحد بل انتقل إلى جولة متقدمة وهي تنفيذ خطط الاستحواذ على فروع ومكاتب التنظيم داخل مصر وخارجها، والظهور في شكل من يحظى بتأييد كبير من قبل قواعد التنظيم. لما لذلك من اهمية في تنمية النفوذ وكسب الولاءات وعقد التحالفات.