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آية الله خامنئي: أكرر دائما أنه يجب عدم رهن اقتصاد البلاد وأنشطته الاقتصادية بشروط تعتمد على قضية ليست بايدينا

الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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